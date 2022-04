Retiran tapetes sanitizantes y termómetros en los establecimientos de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que debido a la baja de casos de la Covid-19 en la capital del país, los tapetes sanitizantes y la toma de temperatura dejarán de ser medidas obligatorias en los establecimientos de la ciudad.

En su conferencia de prensa de este viernes, la mandataria se refirió a la actualidad de la pandemia en la CDMX y dijo que la ciudad podrá comenzar a relajar algunas medidas de sanidad a partir de lunes 25 de abril, las cuales fueron implementadas desde 2020, cuando llegó el coronavirus al país.

“Por ahora lo que se retira es el tapete, se consideró por parte de la Secretaría de Salud que no es necesario, también la toma de temperatura, muchas veces esta toma no era ni siquiera exacta, pero sobre todo que en los niveles tan bajos en los que está la Covid se considera que la toma de temperatura no es necesaria”, dijo Sheinbaum.

La jefa de Gobierno dijo que por otra parte, a consideración de las autoridades de la Secretaría de Salud, el uso de cubrebocas y el gel antibacterial seguirán siendo necesarios para el cuidado de la población.

La mandataria añadió que sobre cualquier otro tema respecto a las medidas contra la Covid seguirán informando. “Recuerden que siempre son decisiones técnicas, no es una decisión que dependa de la jefa de Gobierno, hay un consejo de salud que tomas estas decisiones”, apuntó.

Por último, pidió a la ciudadanía que no se ha vacunado o le falta alguna dosis que acuda por su vacuna, pues “es la mejor manera de enfrentar cualquier posible rebrote de Covid en la CDMX y en el país, o si viene una posibilidad estar todos protegidos”, concluyó.