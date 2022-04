QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA IMPORTANCIA EN LAS EMPRESAS

La inteligencia artificial es una pieza clave en las economías del futuro, las empresas que apuesten por ella subirán su rentabilidad un 38% y se calcula que su impacto económico puede suponer 14,000 millones de dólares en valor añadido bruto en el año 2035. Además, se encuentra entre nosotros teniendo en cuenta que vivimos ya en un mundo hiperconectado, sacando provecho de él como empresa se pueden utilizar este tipò de inteligencia para aumentar números de ventas y dirigir las acciones de marketing hacia objetivos correctos o proporcionar un servicio inmediato y personalizado, pero primero ¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial es la base a partir de la cual se imitan los procesos de inteligencia humana mediante creación de diferentes algoritmos creados dinámicamente para acoplarse al entorno en el que se esté desarrollando, se centra en la creación de programas y mecanismos que son capaces de analizar grandes cantidades de información e identificar patrones y tendencias. La inteligencia artificial funciona a partir de un aprendizaje automatizado formulando predicciones con total precisión.

Hoy en día, gracias a esta, se pueden optimizar los procesos de negocio y de producción, las compañías proyectan que un 89% les ayuda a optimizar sus operaciones, mientras que el 74% calcula que les ayuda a captar nuevos clientes, sin contar que el 79% de los gerentes consideran que sus empleados resultan ser mucho más eficientes con el apoyo de la inteligencia artificial (Artificial intelligence in the real world – The Economist); además, el 84% de las organizaciones creen que podrían mantener o desarrollar mayores ventajas competitivas si implementan la inteligencia artificial en la empresa (Reshaping business with artificial intelligence – MITSloan y BCG).

Con lo anterior podemos deducir que la inteligencia artificial no solo ayuda a las empresas a analizar datos en tiempo real, desarrollar productos a la medida para cada uno de los compradores potenciales, personalizando mensajes comerciales según los conocimientos obtenidos del cliente; también sirve para impulsar la productividad dentro de las mismas empresas, reduciendo un margen de error y la mejora de la toma de decisiones, entre otras cosas.

En la actividad comercial, se calcula que para el 2025, la inteligencia artificial puede llegar a encargarse del 95% de las interacciones con los clientes, a través de chatbots capaces de atender a los consumidores en tiempo real vía chat, con un margen de efectividad que el propio usuario no pueda llegar a identificar si está interactuando con un humano o con un chatbot, haciendo que los departamentos de ventas logren aumentar la capacidad de clientes potenciales en más del 50% y reducir los tiempos de llamada un 60 – 70%. La inteligencia artificial llegará a ser la mejor opción para una mejor rentabilidad para las empresas.