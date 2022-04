Mujeres costeras de Sinaloa transformando la pesca

Grupo de pescadoras de entre 28 a 78 años de edad deciden organizarse y fundar sus propias sociedades; ya que siempre habían trabajado por muchos años detrás de los hombres si ser reconocidas. Lo que ellas querían es ser reconocidas y aceptadas al igual que sus esposos y otros pescadores. Las Almejeras de Santa Cruz, las Lobas del Manglar y las Banas Guerreras nacieron en 2017, en una región de la costa del estado de Sinaloa, en donde la participación de las mujeres había sido invisible.

Las mujeres de las tres cooperativas, usuarias del Sistema Lagunar Altata-Ensenada de Pabellones, uno de los más importantes para México, ellas quisieron cambiar esto y optaron por abrir un camino a la inclusión social y a una nueva visión de la pesca. Para ellas sus guías son la restauración del mar, el equilibrio de los ecosistemas y la seguridad alimentaria.

Inclusion de las mujeres costeras en el sector pesquero

Cuando la cooperativa de las Lobas del Manglar recibió una panga y un motor en Las Aguamitas, una comunidad pesquera del municipio de Navolato, Sinaloa, Vanesa Inzunza no pudo contener el llanto: “Casi me hacia loca, no pase mas que llorando. Ella no podía asimilar que se lo hubieran ganado con todo su esfuerzo.

A la representante de la sociedad cooperativa le parecía imposible que un apoyo gubernamental trastornara tanto su historial personal. Su madre, pescadora de toda la vida y hoy retirada, nunca tuvo una embarcación propia. En esa comunidad de 1648 habitantes, quienes recibían ese tipo de apoyos eran solamente para hombres.

Gracias a esta experiencia que solo había beneficios para los hombres en el sector pesquero, fue el motivo a crear sus propias cooperativas. Esto fue desarrollado en una zona de la costa de Sinaloa en donde siempre se excluían a las mujeres.

Lucha por los derechos de las mujeres en la pesca

Aunque existiera la participación de las mujeres en toda la cadena de valor y producción del sector pesquero, su trabajo es minusvalorar.

El programa Igualdad de Genero en el Mar destaca como barreras de participación de las mujeres pescadoras las siguientes: la subrepresentación en las estadísticas y la implementación de las políticas, la no remuneración y la exclusión.

“Al excluir a las mujeres de los procesos de toma de decisiones, a menudo nos perdemos un componente significativo de la acción colectiva” y, según la FAO, “hasta el 90% del procesamiento del pescado lo realizan las mujeres”. Programa Igualdad de Género en el Mar.

Eso es algo que es muy notado por las mujeres de la costa de Sinaloa, quienes ante al aislamiento y la invisibilidad de su trabajo en la pesca, decidieron fundar sus propias cooperativas pesqueras.

