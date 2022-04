Joven muere embestido por un toro en Kanasín

Un joven, identificado como Jared B, falleció ayer domingo, luego de ser embestido por un torero ayer, al participar en un torneo de lazo, en la comunidad de San Antonio Tehuitz, del municipio de Kanasín, Yucatán, según indican medios locales.

De acuerdo con lo reportes, los hechos sucedieron en la plaza de toros denominada “El Retoño”, donde se realizaba este festejo taurino, en un momento dado, el toro se dirigió en embestido hacia un caballo, quien en su intento de huida para no ser corneado, tiró a su jinete.

A pesar de que otros participantes lo auxiliaron, Jared perdió la vida por las heridas que le causó el golpe del toro y la caída de su caballo.

En redes sociales, familiares y amistades del joven dedicaron mensajes por el lamentable fallecimiento.

“Mi amor, no hay palabras que describan lo que siento en estos momentos, me harás mucha falta y extrañaré muchas cosas de ti, ver tus ojitos bellos, tu sonrisa bella, tus abrazos, tus besos, tus caricias, cuando me contabas todo lo que te pasaba, cuando me decías lo mucho que me amas, contigo supe lo que es sentirse amada y contigo aprendí amar. No creo poder amar a alguien que no seas tú, prometiste que nos casaríamos, que tendríamos muchos hijos, eras una gran persona, un gran amigo, un gran hermano, un gran hijo y un gran novio”, comentó Naybi Solis en su cuenta de Facebook.

“Siempre recordaré los bellos momentos que tuve contigo, muchas gracias haber estado conmigo en las buenas y en las malas, si hay otra vida yo prometo buscarte, te amaré siempre amor mío, mi bebé, el amor de mi vida”, se lee en su publicación.

“Jamás te olvidare mi compañero, mi mejor amigo y compadre, eras más que todo eso, eras mi familia: te quiero, hoy te me adelantaste, te me fuiste y te llevaste gran parte de mi corazón. Yo sé que el deporte que llevamos no es un juego y hoy nos tocó despedirnos. Llegamos juntos al ruedo que vería tu última jugada. Fuiste un vaquero bragado, demostraste a muchos que te sobran”, comentó Mizaael Chaan

El usuario Chorepas Chan escribió: “No puedo luchar contra los designios de la vida, su paso por este mundo no ha sido como las huellas que borra el mar, por el contrario siempre te recordaré como un buen amigo y como el mejor hermano que he tenido, como uno de sus mejores amigos me encuentro tan afectado, porque también me sentía que era como un hermano para él. Pido a Dios que pueda recuperarme de esta lamentable pérdida”.

Fuente: La Jornada Maya