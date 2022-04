IMPACTO AMBIENTAL DEL TREN MAYA

En los últimos meses, el tren maya, obra del presidente Andres Manuel López Obrador, se ha visto envuelto en controversia gracias a que se estima un gran impacto a nivel social y ambiental para los pobladores cercanos a la obra y económicos a nivel local y nacional.

El sureste de México es reconocido por su naturaleza y comercio turístico, por lo que la ruta del tren busca conectar 10 reservas naturales y arqueológicas siendo más accesible para los 17 millones de turistas que visitan el sureste del país cada año.

Mientras tanto, los ambientalistas están sumamente preocupados por la flora y la fauna de la región, pues esta se verá afectada por la fragmentación del territorio. El biólogo Luis Miguel del Villar Ponce explica que habrá casi 200 cruces de fauna para permitir que los animales crucen las vías con seguridad, sin embargo, se debe tomar en cuenta que hay especies en peligro de extinción, como el mono aullador, el mono araña, cocodrilos, loros y el emblemático jaguar.

Otra de las mayores preocupaciones es el agua, puesto que es la única formación de acuíferos subterráneos y cenotes. Hay mucha abundancia de agua pero no hay la infraestructura necesaria para proveer a las comunidades rurales cercanas. Los habitantes temen por sus suministros de agua, no quieren que estos sean drenados por la agricultura industrial y el turismo, mientras que ellos no tienen garantía de agua, además, otra de sus preocupaciones es el incremento de basura generada por el turismo, que es acompañada por la contaminación del aire, tierra y agua.

La Secretaría de Medio Ambiente aseguró mediante un comunicado que las personas de la región quieren y ven al Tren Maya como un cambio para su bienestar en sus propias comunidades, agregaron que la se está impulsando la conservación de los territorios a través de la ampliación y creación de Áreas Naturales Protegidas, sin dar información específica sobre estas. Mientras que el presidente de la república Andres Manuel López Obrador, destacó que el parque será de 1,000 hectáreas, dedicado a la protección del jaguar en Tulum y aseguró que la infraestructura y las obras, no afectará a los acuíferos y cenotes de la región. Sin embargo, los ambientalistas dudan del informe dado, puesto que durante las obras, se han encontrado nuevas cavernas que quedaron al descubierto tras la tala de árboles y ahora son investigados por el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).