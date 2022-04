Diputados desechan reforma eléctrica de AMLO

La Cámara de Diputados apagó la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el voto en contra de 223 diputados, por lo que no alcanzó la votación requerida para aprobarse, por lo que fue desechada

Hubo 498 diputados presentes, por lo que se requería el voto de al menos 332 legisladores para la aprobación; sin embargo, se obtuvieron 275 votos a favor de Morena, PT, y PVEM y 223 en contra.

En contra votaron los diputados del PAN, PRI, PRD y MC. A este bloque se sumó el voto de la legisladora del PVEM, Rocío Gamiño García. Andrés Pintos, quien este mismo domingo dejó el PVEM para unirse a MC, también votó en contra.

La discusión, que sólo se dio en lo general, duró 11:30 horas. Al no alcanzar la votación requerida, no se debatió en lo particular.

Con esto se termina el proceso legislativo de la propuesta que impulsó López Obrador para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere al menos el 54% de la energía eléctrica que requiera el país y 46% el sector privado.