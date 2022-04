Científicos de la NASA arrestados por protestar contra el cambio climático

“Don´t look up” película hecha realidad por el cambio climático

“Vamos a perderlo todo, no estamos mintiendo, no estamos exagerando gente, esto es muy malo […] más y más científicos y más gente van a empezar a unirse a nosotros, esto es para todos los niños del mundo, para toda la gente joven, todas las personas del futuro, esto es mucho más grande que cualquiera de nosotros”, se escucha en el video tras una serie de aplausos.

El pasado 6 de abril del presente año, Peter Kalmus, especialista en el clima del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, se encadenó protestando ante el cambio climático junto con algunos de sus colegas científicos en la entrada de la sucursal del banco Chase, empresa de servicios financieros más antigua del mundo, señalada por ser una de las que más financia proyectos con combustible fósil, quien durante 2016 y 2021 destinó 382 millones de dólares en estos proyectos. La protesta provocó que los científicos especialistas fueran arrestados provocando que captará la atención a nivel internacional gracias a plataformas como TikTok y Twitter.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles apareció con al menos 100 policías antidisturbios. Empujaron a la prensa y a los simpatizantes fuera del alcance de la cámara antes del arresto. Esposados en la camioneta de la policía, pasamos cerca de 50 patrullas y 2 camiones de bomberos. Todo por 3 científicos no violentos y 1 ingeniero que suplican por una Tierra habitable” posteo el día siguiente del arresto.

A este movimiento se sumaron 25 países diferentes que salieron a las calles, luego de un reporte de la ONU que alerta sobre la necesidad de cortar las emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2025 para evitar efectos climáticos catastróficos. La página de Facebook de la UNAM Global explica que la ONU advierte que el mundo alcanzaría, “la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera necesaria para impulsar las temperaturas globales más allá de un aumento promedio de 1,5 centígrados por encima de los niveles preindustriales en sólo cinco o seis años”. Los científicos explicaron que las consecuencias del cambio climático serán irreversibles como la pérdida de biodiversidad, el aumento significativo del mar, el derretimiento del Ártico, entre otras cosas.

En los videos se muestra cómo son detenidos el grupo de científicos pertenecientes a el movimiento llamado “Scientist Rebellion”, recordándonos la película Don´t look up (no miren arriba) que plasma a la perfección una divertida y deprimente sátira sobre el estado de la sociedad actual, la cual nos muestra la lucha de dos científicos de la NASA por advertir sobre el peligro en el que está la humanidad gracias a un meteorito que destruirá la tierra, hacen todo para que la gente haga caso sobre lo que está pasando pero hacen caso omiso de la advertencia. Esto nos recuerda a la vida real, siendo que no es la primera vez que científicos protestan por esta misma causa para ser escuchados y a pesar de ser protestas pacíficas terminan en arrestos y terminan siendo opacados por noticias que no son de gran impacto.

Al mismo tiempo que la protesta en Los Ángeles del 6 de abril, en España 53 de 100 científicos fueron arrestados luego de arrojar sangre falsa a la fachada del edificio del Congreso Nacional del país. Mientras que en Alemania, fueron arrestadas otras 200 personas incluidos 33 investigadores de diversas disciplinas.

Recientemente la página de Twitter de Peter y del movimiento “Scientist Rebellion” han estado muy activos pidiendo atención sobre el gran problema al que enfrentamos todos, uno de los más recientes y significativos fue el que escribió Peter el pasado 14 de abril diciendo,“¿No deberían más de 1000 científicos que corren el riesgo de ser arrestados para salvar el planeta ser una noticia más grande que Elon Musk tratando de comprar Twitter?”