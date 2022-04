Algunos salvadoreños resisten a la producción de café

El cambio climático y la caída de los precios del café ponen a pesar a miles de productores en el Corredor Seco que optan por irse a Estados Unidos. Son pocas las personas en El Salvador que aun le plantan cara a la crisis cafetalera para no migrar.

En ocasiones un productor con el nombre de César Rivas piensa si quedarse en su finca de café, o al igual que otros emigrar. La finca de café a causa del cambio climático se ha afectado bastante al verla no parece que sea algo muy producido anteriormente en El Salvador, en comparación con los mandarinos, naranjos y bananos, el café más afectado.

El Café es más sensible; esto porque el café que cultivan es 100% arábica, una variedad que a diferencia de lo robusta es altamente sensible al clima, las producciones han bajado bastante por tanta sequia y los mismos excesos de lluvia, explica Lilian Moreno, gerente de la Cooperativa Cuscatlan, que procesa el café de la familia Rivas y exporta el 70% al mercado internacional. “Ha sido difícil mantenerlo, porque se cultiva una sola vez al año y tiende a afectarse si no tiene agua oportunamente.

En estas fechas esta afectando mas el clima, ya que a veces llueve mucho y otras veces hay sequia extrema, menciona el productor que a sus 40 años esta al frente de 4 hectáreas en Santa Cruz Analquito, que se encuentra a unos 45 kilómetros al este de la capital de El Salvador; la mayoría tiene al menos un familiar que emigró a Estados Unidos.

En los últimos años la producción de café ha tenido más perdidas que ganancias, en el país antes mencionado. Para muchos que cultivan café, es más una forma de resistencia que de ganarse la vida. César menciona la siguiente frase que los a impulsado a seguir dando batalla: “Mi papá ha tenido toda su vida estas tierras, el nos enseño a cuidarlas y ahora como se estamos tratando de sobrevivir con el café” pero son pocas las personas las que subsisten en este negocio.

Otra cosa que los hace mantenerse es el pensar y tener la esperanza que algún día el café va a valer, y esperan ese valor para que ya no tengan que emigran a la capital u otros países. Algo que también les preocupa bastante a los 24,000 productores de El Salvadores la caída de precios del café, dada la sobreproducción de Brasil.