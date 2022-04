Alejandra Guzmán deshereda a su hija, “que se haga cargo de su vida, yo ya no quiero saber de ella”

Los conflictos entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía han generado polémica en redes sociales y medios de comunicación. “No quiero ni verla ni nada”, dijo la cantante y actriz mexicana.

Su carrera es muy brillante, pero su vida personal está en el centro de atención. Su relación con su hija Frida Sofía estuvo plagada de constantes trámites. Primero, una madre de 30 años afirmó que le “robó” a su novio. De hecho, se especula que la modelo habría atacado a Alejandra Guzmán. De igual forma, hace unos meses Frida Sofía acusó a su abuelo y cantante Enrique Guzmán de abusar de ella cuando tenía cinco años.

Tras el mencionado escándalo, parte de la familia Guzmán querían que Alejandra y su hija se reconciliaran. Pero al menos por ahora, eso parece imposible. El diario mexicano Milenio ha revelado varias pistas de audio. En él, al parecer, la intérprete de Reina de Corazones declara que sacará a Frida Sofía de su testamento. “Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y ya no pasa nada. Soy la dueña única; que ponga a mi nombre los otros dos y por sí pasa algo, pongo a Apolo. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a Apolo me vale madres”, dijo la artista. Además, la revista People en español citó que el inmueble en el que vive la primogénita de Alejandra Guzmán, será lo único que le dejará, pues ya no le interesa tener ningún tipo de relación con ella. “Y que el 100 por ciento del departamento donde vive Frida sea para ella y que ella se encargue de su vida, sus cosas y que Dios la bendiga. No necesito ni verla ni nada, ya que ella se haga cargo de su vida”.

Nota escrita por Cristina Bustamante