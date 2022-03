Sandra Cuevas admite haber agredido a policías de la CDMX; llegan a acuerdo reparatorio

Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Ciudad de México, se declaró culpable de haber agredido a dos policías auxiliares y pactó con ellos un acuerdo reparatorio, anunció el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara.

La funcionaria reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el Ministerio Público lo acreditó, detalló el vocero y por ello, Cuevas se comprometió a pagar el costo del radio de comunicación y de un teléfono celular.

La alcaldesa fue acusada de agredir verbal y físicamente a dos oficiales, esto luego de que los elementos tuvieron diferencias con funcionarios de la demarcación sobre el reacomodo del ambulantaje en el perímetro del Centro Histórico.

“Ella, de manera furiosa, se dirige hacia él (su compañero), refiriéndonos que ella nos pagaba, que éramos unos traidores, que éramos –perdón por la expresión– pocos huevos, y empezando a empujar a mi compañero”, contó uno de los afectados.

La alcaldesa me agrede física y verbalmente. Me empuja, me da unas cachetadas. Traigo un collarín, el día sábado (12 de febrero) estuve internado por los golpes contusos que tuve en mi cuerpo por parte de la alcaldesa y por parte de su personal que tiene”, relató el segundo mando.

Sobre la acusación de abuso de autoridad, la Fiscalía capitalina acordó suspender el proceso “lo que implica” que Cuevas deberá ofrecer una disculpa pública a los mandos de la Policía Auxiliar y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana antes de las 15:00 horas de este jueves.

La alcaldesa con licencia también deberá pagar 30 mil pesos a cada uno de los policías agredidos como parte de la reparación del daño, así como someterse, por seis meses, a tratamiento psicológico orientado al manejo de la ira.

Lara remarcó que “una vez que se informe el cumplimiento de la disculpa pública, cesarán los efectos de las medidas cautelares” en contra de Cuevas, “principalmente en lo que respecto a la suspensión en el cargo de alcaldesa en Cuauhtémoc”.

“Estoy preparada incluso para ir a prisión, estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum porque esto es claramente una persecución política”, apuntó en un mensaje dado a medios de comunicación cuando asistió a una audiencia en el Reclusorio Norte el 17 de marzo.