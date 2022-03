Recibe un cordial saludo y mis mejores deseos.

Estamos seguros que esta información es de tu interés. Agradecemos tu apoyo incondicional para la difusión.

Eracleo Bermúdez triunfó en la sexta etapa

CHANO ESPARZA GANÓ EL PREMIO PAR 72

DEL RANKING PROFESIONAL DE GOLF

Grandes emociones se vivieron en la sexta etapa del Ranking Profesional de Golf, que tuvo como sede el hermoso y retador campo de Ventanas de San Miguel, el ganador del torneo resultó Eracleo Bermúdez con score de 68 golpes 2 bajo par de campo. Pero el gran triunfador fue Chano Esparza quien se adjudicó el Premio Par 72, producto de la suma de los puntos de los últimos tres torneos.

Este torneo del Ranking Profesional de Golf, tuvo una de las mejores sedes que se tienen, el hermoso y retador campo de Ventanas de San Miguel, “el campo está en perfectas condiciones, los aproveché y conseguí defender el título”, dijo Bermúdez quien ganó el año pasado en esta misma sede. Con este título Eracleo, profesional del Club de Golf Tequisquiapan, consiguió su cuarto título dentro del Ranking.

El Premio Par 72, que se entregó a Chano Esparza gracias a sumar 79 puntos en los últimos tres torneos, por lo que recibió un premio especial de parte de Par 72, que consta en una bolsa y drive TaylorMade, para que continúe con su preparación.

“Quiero agradecer a Par 72 por apoyarnos y ayudarnos a seguir adelante, es una motivación extra el ganar este Premio, es la suma de tres torneos sólidos, de tres etapas en las que tuviste que estar enfocado. Es un gran Premio y espero que lleguen más”, comentó Esparza.

Fueron 38 profesionales los que integraron el field. “Era de esperarse que tuviéramos una buena respuesta, el campo es uno de los mejores que visitamos y nos abren las puertas con mucho gusto. Quiero agradecer a todos los socios y directivos del club que nos dejaron jugar en su casa”, comentó Billy Carreto, profesional del club La Loma y principal responsable de la organización del Ranking.

Por su parte, el ganador de la sexta etapa, Eracleo Bermúdez, del Club Tequisquiapan, dijo estar muy satisfecho pero sobre todo motivado para los que sigue de la temporada “Las cosas se me dieron en la ronda, no me metí en problemas y aproveché las oportunidades que me dio el campo para birdies”, dijo.

El Ranking Profesional tiene como líder a Feliciano Esparza quien suma 131 puntos, el segundo lugar del Ranking lo ocupa Marcó Pilar, de San Carlos, con 124 unidades. “Estoy muy contento con el inicio de la temporada, he jugado muy sólido y he tenido la fortuna de tener buenos resultados”, comentó Chano.

La próxima etapa del Ranking será el 11 de abril en La Loma, en San Luis Potosí, con la modalidad de Pro Am.