Murió David Bennet, paciente que recibió primer trasplante de corazón de cerdo de la historia

David Bennett, primer paciente en el mundo en recibir un trasplante de corazón de un animal, falleció dos meses después de la innovadora cirugía.

El Centro Médico de la Universidad de Maryland informó que los médicos no dieron una causa exacta de la muerte de Bennett, solo dijeron que su condición había comenzado a deteriorarse varios días antes.

El hijo de Bennett elogió al hospital por ofrecer el experimento de última hora y dijo que la familia esperaba que ayudara en los esfuerzos adicionales para poner fin a la escasez de órganos.

Después de la operación del 7 de enero pasado, cuando David Bennet recibió en trasplante de corazón de cerdo, el hijo del paciente le dijo a The Associated Press que su padre sabía que no había garantía de que la operación fuera a funcionar.

Los intentos anteriores de xenotrasplantes han fracasado en gran medida porque los cuerpos de los pacientes rechazaron rápidamente el órgano animal.

Esta vez, los cirujanos de Maryland utilizaron el corazón de un cerdo modificado genéticamente: los científicos eliminaron los genes de cerdo que desencadenan el rechazo y agregaron genes humanos para ayudar al cuerpo a aceptar el órgano.