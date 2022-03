Héctor Herrera jugará en el Houston Dynamo de Estados Unidos

El Houston Dynamo hizo oficial el fichaje de Héctor Herrera quien llegará procedente del Atlético de Madrid en cuanto termine la temporada actual de la Liga de España.

El jugador de 31 años llega a la MLS con un precontrato que lo vinculará con el equipo hasta el 2024 con opción a un año más.

Herrera podrá una pausa a su carrera europea tras militar en el Porto y los Colchoneros, siendo una pieza fundamental durante la última temporada del Atleti en donde ha disputado 15 encuentros del torneo de liga tres más de la Champions League.

Te espera tu gente y tu nueva casa, @HHerreramex.



We can't wait to welcome you to Houston 😎#HH4HTown