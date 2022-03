Gobierno de la CDMX no reprimirá marcha del 8M: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no serán reprimidas las participantes en la marcha convocada para el martes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“La violencia no se combate con violencia, no estamos de acuerdo con ello. Es más, la violencia es machista. La violencia no tiene que ver con los derechos de las mujeres“, expresó esta mañana.

Dijo que se espera que en la movilización del 8M haya convocatorias en redes sociales de grupos que llamen a utilizar artefactos peligrosos y métodos violentos en la manifestación.

“Son grupos que se cubren los rostros y utilizan estos objetos, como bombas molotov, martillos y gasas pimienta (…) es muy importante decir que nosotras no estamos de acuerdo con estos métodos, no se justifica esta violencia”, dijo Sheinbaum Prado.

Sobre las vallas colocadas desde el miércoles alrededor de diferentes sitios del Centro Histórico de la CDMX, como Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Palacio de Bellas Artes, la jefa de Gobierno capitalino mencionó que no generan violencia, sino que son una respuesta a los grupos violentos.