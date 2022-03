El regaño sagrado del dueño de las Chivas al exdirectivo José Luis Higuera

El propietario del club Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, negó la cortesía del salud al exdirectivo del Rebaño Sagrado, José Luis Higuera, y le pidió que no se le vuelva a acercar.

“No, no me saludes tú. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más”, le respondió Amaury a Higuera afuera del Salón de la Fama, en Pachuca, Hidalgo.

Las cosas se pusieron tensas ayer en Pachuca, así la respuesta de Amaury Vergara a José Luis Higuera



🎥 @OficialUSM pic.twitter.com/NtgJN0qO9s — Los Líderes (@_los_lideres) March 16, 2022

José Luis Higuera fue directivo del Guadalajara durante cuatro años, hasta que fue destituido en julio del 2019 por el propio Amaury.