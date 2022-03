Carlos Peláez ganó en Balvanera, Querétaro

MARCO PILAR GANADOR DEL PRIMER PREMIO PAR 72

La tercera etapa del Ranking Profesional de Golf que se realizó en el bello y retador campo del Club Balvanera, de Querétaro, fue todo un éxito y quedará marcada como el inicio del “Premio Par 72”, reconocimiento que se otorgó al mejor jugador de los tres primeros torneos, el ganador resultó ser Marco Pilar, del Club San Carlos, Toluca, quien acumuló el mayor número de puntos en los tres primeros torneos de la temporada.

En el certamen, el triunfador fue el experimentado Carlos Peláez, del Campestre de la Ciudad de México, quien además se adjudicó el ProAm, llevándose “carro completo”.

En el torneo de Profesionales, Peláez firmó tarjeta de 68 golpes, 4 bajo par, para adjudicarse el título con 4 de diferencia sobre Toño Maldonado, del Campestre de Querétaro, quien ocupó el segundo sitio. En el ProAm, Peláez hizo pareja con Miguel Ruiz, ambos se complementaron a la perfección para 62 golpes, 10 bajo par y con eso adjudicarse el título. “Jugué muy sólido y muy bien, no cometí errores costosos y aproveché las oportunidades de birdie”, dijo Peláez.

El flamante ganador del Premio Par 72, Marco Pilar, confesó que no se esperaba éste resultado, “sobre todo porque no jugué bien, cometí varios errores y no metí putts que me ayudaran a estar en contienda. Fue el peor resultado de los tres primeros torneos (firmó tarjeta de 80 golpes), pero la suma de puntos me favoreció”, dijo el profesional de San Carlos.

“Quiero agradecer al Par 72 por confiar en nosotros y apoyarnos en el Ranking, nos motiva y ayuda a seguir preparándonos”, agregó Pilar quien se ha convertido en uno de los profesionales a vencer en esta temporada. Marco recibió como premio un set de bastones

Por su parte, Billy Carreto, profesional del Club de Golf La Loma, de San Luis Potosí, y principal responsable del Ranking Profesional de Golf, reconoció que estuvo muy cerrada la pelea por el Premio Par 72. “La suma de puntos de los tres primeros torneos nos dieron un digno ganador, la idea es hacer esto cada tres torneos, lo más importante no es solo el reconocimiento, sino el premio, Par 72 entregó un set de bastones que les servirán para seguir con su juego”, agregó el profesional del Club La Loma.

La próxima etaa se realizará el próximo lunes en La Hacienda, de León, Guanajuato y se espra una nutrida asistencia. “El Ranking Profesional de Golf existe gracias a los clubes que nos abren las puertas, ahora fu Balvanera que puso el campo muy retador, pero, con excelentes condiciones, quiero destacar el trabajo que hacen los directivos y socios del club que lo han llevado a ser uno de los mejores de la región”, concluyó Billy.