AMLO va por el control del INE y el Tribunal Electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador va por el control del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de una iniciativa de reforma constitucional para que sea “el pueblo” quien designe de forma directa a quienes deberán presidir esos organismos.

El mandatario adelantó que dicha iniciativa de reforma legal será enviada al Congreso de la Unión después del próximo 10 de abril, cuando se llevará a cabo la consulta popular para la revocación de mandato.

El argumento de López Obrador es que tanto el INE como el TEPJF deben estar libres de aquellos consejeros y magistrados que están en contra de la democracia.

“Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa con voto abierto. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo”, advirtió.

De manera somera, explicó que cada uno de los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) daría una lista de 20 aspirantes a esos cargos y los que ganen, presidirán el INE y el Tribunal Electoral.

“Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros, que no haya magistrados, que no tengan vocación democrática”, según dijo.