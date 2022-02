Promueven creación literaria, pictórica e ilustrativa en el estado de Querétaro

La titular de la Secretaría de Cultura (SECULT) del estado de Querétaro, Marcela Herbert Pesquera, informó que en el presente año se llevarán a cabo dos convocatorias nacionales para las disciplinas de literatura, pintura e ilustración: el Concurso Literario de Cuento ilustrado, La “Matatena” primera edición 2022 y la Bienal de Pintura Julio Castillo.

“Con estas convocatorias, el gobierno estatal busca fortalecer las disciplinas de pintura, escritura e ilustración con una mirada creativa y pensamiento crítico que ofrezcan una mejor forma de ver y apreciar el mundo”, destacó la secretaria.

La primera edición del Concurso Literario de Cuento ilustrado, La “Matatena” se abre a todos los escritores mexicanos o extranjeros con residencia mínima de cinco años en México, quienes podrán participar con una obra original, que no participe en otros concursos o que estén en espera de un dictamen para su publicación.

Por otra parte, la pintura es un medio de expresión único, potente y atemporal, así como un lenguaje, herramienta que evoca, señala, retrata, transforma y piensa la realidad; es decir, la interpreta, por ello, la Bienal de Pintura Julio Castillo convoca a los artistas a participar con el fin de promover e incentivar la creación y la libre experimentación, abriendo un espacio de reflexión y análisis sobre la producción pictórica nacional.

La bienal está abierta a artistas nacionales y extranjeros que radiquen en el país desde hace al menos cinco años. Las obras que presenten, deberán ser inéditas, no estar inscritas en otros concursos y no haber sido seleccionadas en otros certámenes, además de no haber sido expuestas de manera individual ni colectiva y haber sido producidas entre 2010 y 2022.

Las obras que se presenten deben ser realizadas en cualquier técnica pictórica y no deberán exceder los 200 centímetros por lado. En caso de que sea una serie o políptico, la totalidad de las piezas no deben exceder los 200 por 200 centímetros.

La información detallada de las dos convocatorias se publicará en la página oficial de la Secretaría de Cultura en los próximos días, por lo que se invita a los interesados a mantenerse al pendiente.