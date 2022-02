Novak Djokovic: “Mi cuerpo es más importante que cualquier título”

Novak Djokovic, ha roto su silencio para la BBC después de su deportación en Australia y lo ha hecho para expresar que no se vacunará de momento “aunque tengo la mente abierta porque debemos encontrar una solución para acabar con el Covid”.

Ha dejado claro que no tiene pensado vacunarse contra el coronavirus aunque esto le cueste su carrera:

“No estoy en contra de la vacunación, pero mi cuerpo es más importante que cualquier título. Es el precio que estoy dispuesto a pagar. Yo defiendo la libertad de ponerme lo que quiera en mi cuerpo”.

Adiós al liderato mundial

Esta postura le aleja definitivamente de los dos primeros Masters 1.000 de Indian Wells y Miami que se celebran a partir del 10 de marzo en Estados Unidos, un país que exige la pauta completa de vacunación.

De esta forma es cuestión de tiempo que ceda el cetro ATP en favor de Daniil Medvedev, que tendrá la primera ocasión de pasarle la próxima semana en caso de adjudicarse el título en Acapulco.

Novak, por su parte, empezará ya en marzo a prepararse para la gira europea de polvo de ladrillo. Su idea es que la localidad de Marbella sea su base de entrenamientos.

Ahora mismo, según los protocolos del Gobierno francés, sí podría participar en Montecarlo (10 al 17), la primera cita del calendario de abril, porque habrán pasados menos de cuatro meses de su positivo por coronavirus fechado el 16 de diciembre. Sin embargo, hoy no podría participar en Roland Garros, el segundo ‘Grand Slam’ de la temporada que se inicia el 22 de mayo en París y donde defiende la corona de campeón.

En su camino hacia el Abierto galo está el Open 250 de Belgrado, el Mutua Madrid Open y Roma. En la capital de España figura en las calles como uno de los grandes atractivos del certamen que cumplirá su vigésimo aniversario.

En el caso del Mutua Madrid Open, su director, el tenista Feliciano López, ya manifestó en el programa de Deportes Cuatro que no podía prohibir la participación de Novak Djokovic al tratarse de una competencia del Gobierno y de las restricciones que tenga el país en ese momento.

Sus principios por encima de ser el más grande

El tenista de Belgrado, que el próximo 22 de mayo cumplirá 35 años, se confiesa un amante de la vida saludable y todo lo eso conlleva y considera que su dieta y las pautas de sueño que sigue han sido claves en su éxito.

.

La deportación de Australia

“No fue nada fácil afrontar esa situación” Djokovic se refirió en la entrevista a la manera cómo abandonó Melbourne después de estar por dos veces detenido por parte del Gobierno local: “Me decepcionó mucho la manera cómo terminaron allí las cosas”

Invitado a irse por su imagen

El jugador quiere dejar constancia que la única razón de su deportación fue porque “el ministro de Inmigración (Alex Hawke) usó su poder para cancelar mi visado porque, bajo su criterio, que iba a crear un sentimiento contrario a las vacunas en el país o en la ciudad de Melbourne. Y yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto”.

Preparación en el emirato

El campeón de 20 grandes entrenará desde mañana en Dubái con la vista puesta en un torneo que ha ganado en cinco ocasiones, la última de ellas en 2020. Será el primer favorito acompañado de otros tres ‘top10’ como Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime y Jannik Sinner.

Cabe recordar que el tenista se ha hecho con el 80 por ciento de una empresa con sede en Dinamarca que investiga contra el Covid y posibles tratamientos alternativos a la vacuna. Es la única vía que le queda a Nole para seguir jugando a tenis.

La advertencia en mitad del confinamiento

Djokovic ya dio pistas en el inicio de la pandemia, a mediados de abril de 2020, que no estaba dispuesto a vacunarse para ser tenista. Lo hizo en una charla con otros atletas serbios a través de una vídeo llamada. Él entró desde su confinamiento de Marbella.

“Personalmente estoy en contra de vacunarse y más si me obligan a ello. No quiero que me digan que debo hacerlo para volver a viajar. Si llega el día en que es obligatorio, deberé tomar una decisión al respecto”, advertía.

El único sin vacuna

En la actualidad, Novak es el único profesional de la raqueta que no se ha puesto ninguna pauta del ‘top100’, algo en lo que incidieron muchos de sus compañeros de vestuario como argumento para que no disputara el primer grande del calendario al ser un trato diferente a los demás.

La respuesta de sus patrocinadores

Las palabras de Djokovic, poniendo en riesgo su carrera por no vacunarse, han llegado a oídos de sus siete patrocinadores, que le pagan por ser tenista y expandir su marca a nivel global. Falta ver cuál es la decisión que toman por lo que hace referencia a su contrato.

El actual número uno ATP, que ayer celebró 360 semanas en lo más alto, es imagen de Lacoste (ropa), Peugeot (coches), Head (raquetas), Asics (calzado), Hublot (relojes), ÜKG (tecnología) y el Raiffeisen Bank (banco).