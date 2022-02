“No hablé de ruptura”, dice AMLO sobre pausa en la relación con España; sugiere disculpa de aquel país

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró sus declaraciones de ayer en el sentido de que había que hacer una pausa en la relación con España y aseguró que él no habló de una ruptura entre ambos países.

“Lo que dije ayer es: ‘por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura. Dije: ‘vamos a serenar la relación’, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían ofrecer hasta disculpa, no lo han hecho no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva”, dijo el mandatario.

Pese a las recientes declaraciones, López Obrador dijo que es respetuoso del pueblo español, pero reiteró que empresas de ese país se aprovecharon de las políticas anteriores para hacer negocios.

“En los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado que en cada sexenio había una empresa favorita”, añadió.

En respuesta, el gobierno de aquel país europeo solicitó una mayor explicación sobre ese comentario.

Para el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, las relaciones entre México y España van más allá de “declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales”. Añadió que el Gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de esa estirpe.

“Voy a verificar el alcance de estas declaraciones que, entiendo, se han producido en un entorno informal y no responden a una posición oficial, o un comunicado oficial”, dijo Albares.