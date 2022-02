México no está a favor de la guerra: López Obrador

El presidente, Andrés Manuel López Obrador dejó claro que México no está a favor de ninguna guerra y reiteró que la política exterior del país es seguir promoviendo el diálogo.

“En términos de política exterior vamos a seguir promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, si no hay invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias”, declaró en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Tras el conflicto armando entre Rusia y Ucrania, recordó que la postura internacional de México ante un conflicto está en la Constitución Mexicana y se basa en la solución pacífica de las controversias, por lo que esa seguirá siendo la postura de nuestro país.

Acerca de los efectos que puede generar el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, López Obrador aseguró que México preparado desde hace algún tiempo ante un incremento en el precio de los combustibles.