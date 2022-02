Guillermo del Toro recibe tres nominaciones.

El exitoso director de cine mexicano Guillermo del Toro ha sido reconocido dentro de las nominaciones a los premios BAFTA en su edición 2022 gracias al filme El callejón de las almas perdidas, que fue nominado a tres categorías técnicas previo a una ceremonia de entrega que está planeada para llevarse de forma presencial el próximo 13 de marzo en el Royal Albert Hall, de Londres.

Las ternas por las que competirá son las de mejor fotografía (Dan Laustsen), mejor diseño de producción (Tamara Deverell y Shane Vieau) y mejor diseño de vestuario (Luis Sequeira). La lista es liderada por el thriller de ciencia ficción Dune, de Denis Villeneuve, con 11 nominaciones y el western The Power of the Dog, de Jane Campion, con ocho.

Otras películas como “Belfast, de Kenneth Branagh”, también compite por seis ternas mientras que “No Time to Die” llevó a su personaje James Bond a sobresalir en cinco categorías al igual que “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson y el musical de Steven Spielberg, “West Side Story”.

Para mejor actriz Lady Gaga obtuvo su segunda nominación a los BAFTA por su papel en “House of Gucci”, en donde competirá con Joanna Scanlan (After Love), Emilia Jones (Coda), Alana Haim (Licorice Pizza), Tessa Thompson (Passing) y Renate Reinsve (The worst person in the world).

Como mejor actor Benedict Cumberbatch representa a The Power of the Dog junto a Stephen Graham (Boiling Point), Adeel Akhtar (Ali & Ava), Mahershala Ali (Swan Song), Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up) y Will Smith (King Richard).

Rebel Wilson presentará los premios BAFTA 2022

Serán 7 mil miembros de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas los que decidirán a los galardonados por medio de su voto. En el premio de mejor película, uno de los más importantes de la entrega, compiten Belfast, Don’t Look Up, Dune, Licorice Pizza y The Power of the Dog.