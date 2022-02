¡El Powerball arrasa en México con un premio de US$183 millones!

¡Alguien de México podría ser el que gane el colosal premio de la lotería estadounidense esta semana, comprando boletos oficiales del Powerball online a través de the Lotter!

La lotería Powerball es famosa por haber entregado un premio mayor récord de 1,58 mil millones de dólares en enero de 2016. Esta semana, el gigante de la lotería de EE. UU. ofrece un premio mayor de US$183 millones. ¡Con un premio de esta magnitud, el afortunado jugador que finalmente gane, obtendría riqueza suficiente para varias generaciones!

Lo mejor, es que los mexicanos tienen tantas posibilidades de convertirse en ganadores como los ciudadanos estadounidenses. Para tener la oportunidad de ganar un premio millonario, todo lo que deben hacer es comprar boletos online del Powerball hoy mismo en the Lotter, el servicio de mensajería de boletos oficiales líder en el mundo.

¿Cómo se juega el Powerball de EE. UU. desde México?

Primero abra una cuenta gratuita en theLotter. Luego, seleccione la lotería Powerball y elija 5 números (del 1 al 69) en el formulario de juego y un número adicional (del 1 al 26) en el campo naranja, llamado “PowerBall”. Una vez que confirme la compra de su boleto, ¡tendrá la chance de ganar en grande en el próximo sorteo del Powerball!

The Lotter comprará los boletos oficiales de Powerball en su nombre, los escaneará y subirá en su cuenta, y guardará los boletos impresos en un lugar de máxima seguridad. Cuando gane, será notificado por correo electrónico o SMS y el premio será suyo 100%, dado que the Lotter no cobra comisiones por los premios ganados.