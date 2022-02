Anuncian octava edición del Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí 2022

Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de la Facultad de Filosofía, la Coordinación de Derecho Indígena (Codi) y la agrupación ConCiencias, anunciaron la octava edición del Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí (FLACO) 2022, a realizarse del 21 al 25 de febrero de manera presencial con aforo reducido, de acuerdo al semáforo epidemiológico del estado.

El objetivo de este evento es visibilizar, valorar, dignificar y difundir la lengua, arte, cultura, historia, cosmovisión, memoria biocultural y saberes de los pueblos originarios de México y, en particular, de la Nación Otomí.

El presidente del Comité Organizador del FLACO, Aurelio Núñez López, informó que en esta edición participarán 120 personas, además de que se presentarán 30 conferencias -10 de ellas internacionales- ocho exposiciones, ocho presentaciones de libros, dos obras de teatro y diversas exhibiciones de música y baile.

“Este Festival nace en el seno del Día Internacional de la Lengua Materna, nace también en el seno del programa “Rescate y Revitalización de la lengua Otomí de Querétaro” (…) y nos pareció importante retomar esta fecha porque muchas lenguas están en proceso de extinción, muchas lenguas se están muriendo. Aquí en Querétaro antes se hablaba el pame y el chichimeca y ahora la única lengua viva que queda es el otomí”, refirió.

El responsable del programa “Rescate y Revitalización del Otomí del estado de Querétaro”, Ewald Hekking, consideró a su vez que el hilo rojo de este encuentro será la no discriminación.

“Hay un problema con muchos grupos minoritarios, que no tienen poder político ni económico en este mundo (…), a veces desgraciadamente son discriminados o no son respetados. La lengua materna de los grupos minoritarios tiene por eso más posibilidades de extinguirse (…). En este mundo es importante respetar y no discriminar la lengua materna de cada quien”, aseveró.

Los eventos de esta octava edición se transmitirán a través de la página oficial del Festival de la Lengua Arte y Cultura Otomí en Facebook y estarán retransmitiéndose a través de las redes sociales de las instituciones convocantes: Codi, el Centro Educativo y Cultural del estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morín”, Centro de Arte Emergente, Universidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro, Escuela de Bachilleres Plantel Pedro Escobedo, Galería Eduardo Ruiz de Amealco y Hmunts’a He’mi.

Este año, Puebla será el estado invitado, pero también se contará con la participación de otros lugares como Hidalgo, estado de México, Guanajuato, ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Nayarit y Querétaro. A nivel internacional las colaboraciones provienen de Bolivia, Perú, Estados Unidos y Canadá.