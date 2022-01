“Todo lo que toco se hace oro”.

Roberto Palazuelos dijo que la guerra sucia en su contra ya inició, acusó que le hackearon su cuenta WhatsApp para “tratar de conseguir información electoral”.

“Voy a llevar este estado a la cúspide”, afirmó. Presume tener el “don de Dios de ser generador de riqueza”, mismo que lo ayudará a ser gobernador de Quintana Roo.

Dejó claro que él no busca robarse el dinero de la gente más bien, quiere dejar un legado en su familia que llegue hasta sus nietos.

“Quiero que cuando le pasen lista a mi nieto (…) él diga: “qué orgullo ser el nieto de Roberto Palazuelos”, comentó.

Finalmente, Roberto Palazuelos desmintió a través de un tweet que busca una gubernatura para hacer negocios.

“A mí no me interesa hacer negocios. Tengo 5 hoteles, 600 empleados, mi avión, 5 casas, no me interesa”.