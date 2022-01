Predicciones de Deloitte en relación al suministro de microchips.

PRIMERA PREDICCIÓN La escasez va a continuar, pero no va a ser tan drástica como el año pasado, la gravedad y duración de la escasez de chips, así como sus ramificaciones económicas, sea menos pronunciada por el aumento de capacidad, así como por las mejoras en la cadena de suministros que han hecho los fabricantes, los distribuidores y los clientes finales

No se espera que la escasez de semiconductores se acabe de manera inmediata. La producción está todavía aumentando en instalaciones nuevas, y muchas no abrirán hasta 2023. Al menos hasta superar la primera mitad de 2022 no se recuperará algo de normalidad.

Deloitte avisa de que puede que no sea hasta bien entrado el año que viene cuando algunos componentes con más tiempos de espera empiecen a fluir con normalidad.

LA SEGUNDA PREDICCIÓN para el sector es más la constatación de un hecho: hay escasez de personal en el sector de los semiconductores. Como en muchos otros, el sector no se ha librado de los efectos de la conocida como Gran Dimisión. De hecho, según Deloitte, los efectos que ha tenido en el sector de los chips ha sido peor que en otros. Por varios motivos: los ingresos de los fabricantes serán casi un 50% mayores en 2022 que en 2019 y el crecimiento reciente del sector de los chips en Taiwán y Corea del Sur ha acabado con el talento disponible en la zona.

La producción localizada de chips abrirá bolsas de talento adicionales, pero esto no se dará a corto plazo, puesto que es necesario que los profesionales aprendan habilidades nuevas. También hay que tener en cuenta que las habilidades necesarias en el sector de los semiconductores están cambiando, y dependen cada vez más de habilidades relacionadas con el software. Por lo tanto, llevará un tiempo contratar al personal adecuado.

El crecimiento del sector y la transformación que ya está en marcha como resultado directo de la escasez se está enfrentando a otra escasez: la de personal cualificado. Con escasez en todas partes, puede llevar más tiempo del esperado cubrir puestos esenciales para las operaciones.

LA TERCERA PREDICCIÓN está relacionada con el comienzo de la localización de la producción. Según el informe, cada vez habrá más fábricas en Estados Unidos, China, Japón, Singapur, Israel y Europa. El cambio será complicado, pero la escasez de chips ha probado la necesidad de fabricar chips más cerca de su destino.

LA CUARTA PREDICCIÓN señala que los fabricantes de chips van a acelerar la transformación digital. Frente a su tradicional rigidez y lentitud para adaptarse y su poca disposición al cambio, las empresas del sector han visto que tienen la necesidad de reforzarse y evolucionar para ser más competitivas. Eso sí, la mitad de los fabricantes de chips que ha participado en las encuestas que han servido de base para el informe no han modificado todavía su estrategia de transformación digital para adaptarse a las disrupciones provocadas por el COVID-19 y la escasez de chips.