La posición antivacunas provoca que artistas se rebelen contra Spotify

Todo comenzó con Neil Young, el rockero setentón, el canadiense se rehúsa a compartir Podcast con Joe Rogan quien difunde teorías anti vacunas, posteriormente Joni Mitchel, compañera de generación le ha seguido “Gente irresponsable está difundiendo mentiras que están costando vidas”.

La empresa sueca dirigida por Daniel Ek (Estocolmo 38 años) se limitó a comentar, “Esperemos que vuelva pronto”, evitando dar explicaciones.

El asunto no parece solucionarse tan fácil, esta vez no es cuestión de dinero, si no te política y moralidad, circunstancia que se está influyendo en el modelo económico

Eso de tener música del todo el mundo es magnífica idea, y si no estás ahí no existes. Pero la consecuencia es que Spotify solo privilegia los éxitos, lo que produce una sensación de que la formula no es sustentable para la mayoría de los artistas.