Invita IMSS Querétaro a Reyes Magos a adquirir juguetes adecuados y evitar accidentes

Sin duda, el Día de Reyes es una fecha que los niños mexicanos esperan con emoción cada año. Sin embargo, si no se tiene cuidado al momento de adquirir o manipular ciertos juguetes, estos pueden provocar accidentes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Querétaro extiende recomendaciones para este día.

La doctora Carolina Rodríguez Esquivel, pediatra del Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Querétaro, hizoun llamado a los Reyes Magos a prestar atención en la compra de los regalos a fin de evitar accidentes con los pequeños del hogar.

Indicó que las recomendaciones que se deben tomar en cuenta al momento de adquirir los juguetes son: tengan garantía, instructivos de uso, sean apropiados para la edad de cada niño; no utilicen pilas, no sean eléctricos, no contengan sustancias tóxicas, además de que, no contengan piezas pequeñas que puedan provocar asfixia.

La pediatra mencionó que entre los casos más comunes que se presentan en urgencias de Pediatría durante estas fechas son fracturas (comúnmente en edad escolar) y atragantamientos con piezas pequeñas de juguetes (en menores de cinco años).

Si los Reyes regalarán artículos como bicicletas, estos deben tener un equipo de protección, como casco, rodilleras ycoderas.

“Si se presenta un hecho de asfixia y no se cuenta con conocimiento de primeros auxilios, se debe acudir a serviciomédico de inmediato, así como evitar introducir el dedo con la intención de retirar el objeto, ya que se puede agravar la situación”, indicó la médica Rodríguez Esquivel.

Finalmente, la especialista invitó a las familias a seguirse quedando en casa y disfrutar de los regalos que los Reyes traen a los niños en el estado de Querétaro.

“Si no hay necesidad de que los niños salgan de casa, por favor no lo hagan. Desafortunadamente seguimos en una de las peores crisis epidemiológicas. Disfruten sus juguetes y continúen con las medidas de higiene.”, finalizó la funcionaria.

Con estas recomendaciones el IMSS en Querétaro busca evitar accidentes entre derechohabientes más pequeños.