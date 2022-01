Hacer refinerías es tirar el dinero, no van a servir en el futuro: Ricardo Anaya

El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés criticó este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador priorice la compra y construcción de refinerías de petróleo sabiendo que estas se volverán obsoletas con el paso del tiempo.

En un video publicado este lunes en sus redes sociales, Anaya llamó a comenzar la transición hacia las energías limpias, principalmente la energía solar, ya que México tiene los recursos para generarla.

Quiere AMLO guardar el petróleo para “las nuevas generaciones”. ¡En el futuro no valdrá nada! Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda… ya le pusieron fecha al fin de los autos de gasolina.

Urge iniciar la transición hacia las energías limpias que son el futuro. pic.twitter.com/GZmxEq6hYy — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 17, 2022

Señaló que la política de López Obrador ha sido preferir refinar el petróleo en lugar de extraerlo a pesar de que la ganancia es considerablemente menor. Como ejemplo está la compra de la refinería Deer Park, en Estados Unidos, y la construcción de una más en Dos Bocas, en Tabasco.

Argumentó que la utilidad en la refinación de petróleo es de aproximadamente tres dólares, cuando en la extracción es de 50 dólares.

“Hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir nada en el futuro (…). El problema de López Obrador no es su edad, el problema es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo. Tenemos un futuro brillante a nuestro alcance, solo hace falta sentido común y visión de futuro”, opinó Anaya.