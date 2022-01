El Cuauh presenta denuncia ante la FGR; “yo no pacto con delincuentes”

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte, en agravio de la sociedad de la entidad.

Esta mañana presenté una denuncia ante la @FGRMexico para quien resulte responsable por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte, en agravio de la sociedad de Morelos. pic.twitter.com/Iah8cXb5lN — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 17, 2022 En su cuenta de Twitter, el exfutbolista mencionó que luego de que la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía Anticorrupción de esa misma entidad no han actuado conforme a derecho, “y cuando se necesita de su trabajo o no hacen nada o entorpecen los procesos, acudo a instancias federales. Morelos merece investigaciones a fondo e imparciales”.

Ante medios de comunicación, mencionó que no tiene miedo a ninguna denuncia porque -aseguró- no esconder nada, “yo no pacto con delincuentes”.

Abundó que acudió ante la FGR para buscar la manera de acabar con la corrupción que persiste en algunas instituciones que trabajan para beneficio personal, sin importarles la ciudadanía.