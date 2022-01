AMLO asegura que se va recuperando de COVID; luego se reúne con dos secretarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se está recuperando de su segundo contagio por COVID-19 y continúa con sus actividades “por el bien de México y el pueblo”.

Nos vamos recuperando del nuevo contagio de #COVID19 y seguimos con actividades por el bien de México y su pueblo.https://t.co/iyrDj6hv4f pic.twitter.com/RrlWEVnYRb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 13, 2022 López Obrador aseguró que la variante ómicron de coronavirus no tiene la misma peligrosidad que otras cepas del virus y que no tuvo tratamiento especial debido a los pocos síntomas que manifestó en su contagio.

“Produce síntomas muy leves, es equivalente a una gripa. No tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura, ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación, todo normal, solo la ronquera que se me está quitando y un ardor en la garganta que ya se está quitando”, refirió.

Pero momentos después y pese a las recomendaciones médicas a nivel mundial, López Obrador se reunió en persona con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

“Me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción porque voy saliendo del Covid (…) considero que es bastante alentador el poder comprobar, en carne propia que esta variante del Covid no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior”, dijo en un video a través de redes sociales.

Ramírez de la O y Adán Augusto López aparecieron sentados lejos del presidente López Obrador.

“Estoy trabajando guardando la debida distancia, está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda y estamos hablando sobre la venta de Banamex, esto tiene que ver con una política de Citigroup de regresar a lo que originalmente era como banco mayorista y dejar la banca de consumo en todo el mundo”, dijo el mandatario.