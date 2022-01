AMLO asegura que se siente bien de salud tras dar positivo a COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio este martes un mensaje en video durante la conferencia mañanera después de dar positivo a COVID-19 y aseguró que sus síntomas son leves, se encuentra bien y descarta que requiera ser hospitalizado por la enfermedad.

“Tengo ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poco de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien, entonces creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos”, dijo el mandatario.

Desde su oficina en Palacio Nacional, López Obrador se tomó la temperatura, teniendo 36.1 grados y una oxigenación de 96.

“Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos, afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel el grado de peligro de la variante Delta y lo estoy experimentando”, dijo.

López Obrador dijo que él cree que el virus se queda en las vías respiratorias altas, señalando su garganta.

“Y se queda ahí nomás, no va a los pulmones y muy pronto las cosas van a normalizarse, hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos pero no alarmarnos, eso es lo que yo puedo decirles, voy a seguir trabajando, si hay personas me voy a poner el cubrebocas, sino pues como lo estoy haciendo ahora”, aseguró en el video en el que se mostraba sin cubrebocas.