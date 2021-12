“YO NO ME VACUNO”

Tengo algunos (POCOS), conocidos que: NO SE QUIEREN VACUNAR.

Unos por llevar la contraria, si el mundo piensa negro pues yo pienso verde. Lo hacen sin realmente razonar, son simplemente por naturaleza contreras, contra lo establecido y contra lo que la mayoría haga.

Otros argumentan, que es imposible que las vacunas sean eficientes pues se desarrollaron en muy poco tiempo, y ¿Quién sabe qué efectos colaterales podrán tener? Por eso por lo pronto no se vacunan.

Hay uno que otro que no se vacuna por razones religiosas, estos con su fe están muy confundidos y equivocados, pero sin razón, es imposible discutir con ellos.

Lo único que se ha comprobado es que si la gran mayoría se vacuna, el coronavirus dejara mucho menos muertos.

Argumentos anti vacunas

Algunos argumentos contra las vacunas son: que es mejor la inmunidad natural (es decir adquirir la enfermedad y curarse) que ser vacunado. También consideran que es preferible tratarse con productos naturales y tener un sistema inmune naturalmente fortalecido.

También hay desconfianza hacia los adyuvantes, se tiene la creencia de que causan daño.

Científicos han aclarado que aunque las vacunas contra el covid-19 se hicieron rápido no significa que sean menos eficientes.

“Debido a la pandemia quieren hacer las cosas más rápido y hay mucho financiamiento disponible. Y ese era el principal obstáculo. El proceso químico para producir una vacuna no suele tomar mucho tiempo. El 95% del tiempo se dedica a pruebas”.

A pesar de que el nuevo coronavirus sorprendió a la comunidad médica y científica, los avances en el conocimiento de este virus han sido imparables.

En los primeros seis meses de su descubrimiento, los científicos pudieron fotografiar el virus bajo un microscopio y estudiar su código genético.

Esta rapidez permitió en parte producir y aprobar las primeras vacunas en un tiempo récord.

La llegada del inmunizante se convirtió en un halo de esperanza.

Sin embargo, los expertos advierten que este no garantiza el fin de la pandemia, ya sea por el tiempo que tardan las vacunas en hacer efecto, como por las posibles consecuencias de relajar las normas de auto cuidado y los distintos ritmos de vacunación en cada país.

La conclusión del organismo es que será necesario mantener las medidas preventivas mientras las campañas de vacunación están en marcha para evitar la expansión de estas mutaciones.

Las mutaciones en un virus no siempre significan que la enfermedad será más grave. En general, la enfermedad se vuelve más transmisible y esto, en sí mismo, también puede causar más muertes.

Es cierto que siempre existe algún tipo de riesgo involucrado en cualquier vacuna. Puede haber efectos secundarios más raros que aún no se han detectado, incluso después de que se hayan realizado pruebas clínicas en miles de personas.

Hasta ahora coinciden que los beneficios superan a los riesgos.

“Si usted no quiere tener absolutamente ningún efecto adverso, entonces ninguna vacuna ni ningún medicamento será ‘seguro’ en ese sentido. Todo fármaco eficaz tiene efectos no deseados. Cuando digo que la vacuna es ‘segura’ me refiero a que los beneficios son mayores que los posibles efectos”,

Las vacunas son, probablemente el mayor avance contra las enfermedades en la historia de la humanidad.

Sin embargo, en el mundo hay personas que cuestionan su efectividad, las rechazan y consideran que son más perjudiciales.

Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia de los estudios bioéticas sobre vacunación para tomar buenas decisiones y hacer una crítica bien informada a las políticas de salud pública.

Por favor amigos: SI HAY QUE VACUNARNOS, Por el bien de todos.