UAQ proyecta alcanzar en 2027 el esquema peso a peso

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dra. Teresa García Gasca destacó la importancia de que la Institución reciba, de manera sostenida y anual, un incremento del 13 por ciento en su presupuesto estatal, para alcanzar al 2027 el esquema peso a peso.



Durante su participación en su columna “Pensar la Universidad”, en el noticiario Presencia Universitaria, transmitido por Radio UAQ 89.5 FM y TvUAQ, la Rectora recordó que la Universidad cuenta con dos recursos: el federal y el estatal, este último, manteniéndose y con un incremento del 13 por ciento para el 2022.





“Estamos proponiendo un 13 por ciento sostenido para llegar al peso a peso en el 2027, de otra forma no vamos a llegar, y una forma también de lograrlo es dando resultados en tiempo y forma”, aseguró.



A decir de la Dra. García Gasca, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), cada año presenta a la Cámara de Diputados una alerta sobre la crisis financiera por la que atraviesan las universidades.



“Esto preocupa porque el número de instituciones que están en crisis financiera va en incremento año con año, lo que significa que no alcanzan presupuestos anuales y requieren, en muchas ocasiones, ser rescatadas, que es dar lo que les faltó, pero eso no resuelve el problema”, destacó.



Comentó que en el 2018 había 10 universidades en crisis financiera; para el 2021 la cifra aumentó a 14; aunado a que, únicamente siete de las 35 universidades públicas estatales están bajo el esquema de peso a peso con los gobiernos estatales.



“Desde luego la UAQ no está incluida en este esquema, sin embargo, llama la atención que universidades como Tabasco, Estado de México y Coahuila, que reciben el peso a peso están en crisis financiera, lo que significa que el recibirlo no es la única necesidad que tenemos las instituciones para solventar nuestras finanzas”, afirmó.



En este sentido, refirió que parte de las problemáticas financieras que enfrentan las universidades versan en: recortes presupuestales; pensiones y jubilaciones; incumplimiento en la entrega de recursos por parte de los gobiernos estatales; incumplimiento del peso a peso; endeudamiento (no es el caso de la UAQ); y no tener planes de austeridad, anticorrupción y finanzas (como sí lo tiene la Máxima Casa de Estudios estatal).



Respecto al tema del Covid-19, la Rectora enfatizó que Querétaro se encuentra en el lugar 11ª nivel nacional por el número de casos; mientras que México, se posiciona en el cuarto lugar a nivel internacional por fallecimientos.



“Estamos a la expectativa de la cuarta ola y ello depende de los cuidados que tengamos, ahora estamos en una buena situación, por lo cual, es momento de no soltar las medidas y ser muy exigentes en ello”, señaló la Dra. García Gasca.



En cuanto al Semáforo Universitario UAQ, indicó que ningún municipio se encuentra en rojo; mientras que en naranja se ubican El Marqués y Querétaro; Amarillo: Amealco, Colón, Corregidora, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán; y en verde: Arroyo Seco, Cadereyta, Ezequiel Montes, Huimilpan, Landa de Matamoros y San Joaquín.