Ricardo Monreal ya tomó decisiones; buscará candidatura presidencial por Morena

El senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, ya tomó un decisión rumbo a 2024: buscar la candidatura presidencial por ese partido político y de paso aclaró que de no resultar favorecido, rechazará cualquier cargo “de compensación”.

En entrevista con medios de comunicación, el senador dijo respetar todos los sondeos y reiteró que participará en el proceso interno del partido para definir al candidato presidencial.

Cabe señalar que hasta el momento, la dirigencia de Morena ha informado que sería por el método de encuesta.

“He decidido participar para la Presidencia de México y no cambio de opinión, no me parece que deba de hacerlo (…) no me aparto de este ideal, de este propósito”, expresó.

Monreal Ávila aseguró que no tiene intención de buscar algún cargo de “compensación” en caso de no resultar electo como candidato Presidencia. Sin embargo, manifestó que él ganará “a la buena” la encuesta del partido.

“Soy un hombre que no anda en búsqueda de compensaciones, estoy decidido a participar para la presidencia de la República, quiero ganar a la buena, quiero estar ahí en un momento histórico en el país”, afirmó.