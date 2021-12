Padres en acción, ¿y tú qué estás haciendo?

“El día de la prevención del abuso sexual infantil,” nos invita a reflexionar en qué estamos fallando para que millones de niños sean victimas de éste delito.

EL abuso sexual infantil, no es exclusivo de raza, clase social, o cultura, ocurre en todo el mundo, todos los niños están expuestos a este peligro, incluyendo los tuyos.

¿ No sabes cómo protegerlos?

Acércate y habla con ellos, abre la comunicación y crea lazos de confianza§Promueve el autocuidado, adviérteles de diferentes peligros que deben evitar como jugar con fuego, no alejarse de los adultos cuando salen a un parque, cine, plaza, etc. Entre estos peligros incluye el abuso sexual infantil:§Enséñales el nombre correcto de los genitales, vulva de las mujeres y pene y testículos de los hombres, son partes delicadas y privadas del cuerpo que solo a ti te pertenecen que nadie debe tocar. No son sucias ni vergonzosas simplemente requieren de diferentes cuidados que otras partes del cuerpo.§ Explica que hay caricias que nos hacen sentir amados, valorados y respetados, sin embargo, existen otras que nos incomodan.§Personas mayores que tú te piden tocar tu cuerpo o genitales o que tú los toques a ellos, tienes derecho a decir NO§Son personas comunes y corrientes, no tienen cara de monstruo,, no son como los personajes de tus programas o cuentos. Pueden ser conocidas o desconocidas§Intentarán ofrecerte regalos a cambio de una caricia, o amenazarte y decirte que a nadie puedes contarle lo sucedido, si esto llega a ocurrir no es un secreto bueno y debes contármelo, yo sabré protegerte para que no vuelva a ocurrir. Los secretos buenos pueden revelarse en cualquier momento y no existe la culpa o el miedo por hacerlo, mencionar ejemplos como fiestas sorpresa, un regalo para alguien etc.•§Plantéales situaciones reales ¿Qué harías si ….?, ¿Qué pasaría si…?, para que encuentren aplicación a lo aprendido§

Al hablar con ellos, contarán con recursos para identificar un posible abuso y saber actuar, así como evitar otros peligros.

Al prepararlos trabajamos por una infancia sana y feliz lo que garantiza un mejor futuro.

La mayoría de los padres, por no decir todos, nos sentimos muy orgullosos si nuestro hija (o) aprende a leer antes que el resto de niñas y niños de su edad; si camina a los 10 meses o si antes de la edad promedio adquiere una habilidad, entonces, por qué ante preguntas relacionadas con su cuerpo, embarazo, etcétera, La actitud es completamente distinta, pensamos que es precoz, no nos enorgullece que sea un niño o niña pensante , que está creciendo y observando lo que lo rodea, que su único interés es aprender.

