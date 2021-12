Emite Vocería recomendaciones a quienes vuelven a casa provenientes de Canadá y EU

La Vocería Organizacional compartió diversas recomendaciones para quienes regresan a la entidad desde Estados Unidos y Canadá, para visitar a sus familias en la temporada vacacional de diciembre. El vocero, Erick Ventura, hizo un llamado para no bajar la guardia, y recordó que muchos no pudieron visitar a sus familiares el año pasado por la pandemia.

“No dejes que la emoción te quite la concentración, si tú eres uno de ellos, sabes que tu casa siempre te recibe con los brazos abiertos, pero queremos que tengas en cuenta varias circunstancias”, señaló.

Como primer punto, subrayó que, tanto en Estados Unidos, como en Canadá, la disponibilidad de vacunas es muy alta, por lo que la mayoría de la población, incluidos los menores, ya completó su cuadro de vacunación, e incluso ya han recibido dosis de refuerzo y tercera dosis.

Erick Ventura señaló que, debido a esa ventaja, en algunos lugares de esos países ya se han relajado medidas como el uso del cubreboca o la sana distancia.

“En México, no es el caso”, puntualizó, y explicó que aún estamos en la lucha para no ingresar a una cuarta ola de la enfermedad. En materia de vacunación dijo, apenas fue autorizada la dosis de refuerzo para mayores de 60, mientras que los menores de 15 años no se encuentran vacunados, salvo quienes padecen comorbilidades a partir de los 12.

De la misma forma exhortó a quienes presentan síntomas de enfermedad respiratoria para que permanezcan en aislamiento y recurran a la línea COVID al teléfono 4421015205, para valorar si requieren una prueba.

En otro orden de ideas, el Vocero recomendó a los mayores de 60 años y sus familiares permanecer pendientes de la página de Facebook de la Secretaría de Bienestar Querétaro, donde se publicará la convocatoria, con fechas y sedes para recibir su dosis de refuerzo.

Por último, recordó que el Comité Técnico para la Atención de COVID-19 determinó extender una semana la vigencia del Escenario A Modificado, esto gracias a que los números de positividad se encuentran estables y a la baja.

“La esperanza está en todos nosotros, juntos saldremos adelante”, finalizó.