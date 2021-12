Aprueba IEEQ destrucción de materiales electorales

En cumplimiento a la norma vigente, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la destrucción de la documentación y materiales electorales utilizados en el Proceso Electoral Local 2020-2021, con excepción de aquellos que por su naturaleza puedan reutilizarse en posteriores elecciones.

De acuerdo con la determinación del órgano superior de dirección, no serán objeto de destrucción las actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, actas de personas electoras en tránsito, hojas de incidentes y escritos de protesta; así como la lista de la ciudadanía a la que no se les permitió votar por no encontrarse en la lista nominal de electores, la lista nominal de electores definitiva con fotografía y la documentación de la elección federal, para su devolución a la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) correspondiente.

En la sesión extraordinaria virtual se contó con la asistencia de la Consejera Presidenta, Adriana Sánchez Núñez; las Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra, Carlos Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa, y el Secretario Ejecutivo, Carlos Alejandro Pérez Espíndola.

Además, se tuvo la participación de las representaciones de los partidos políticos: Joel Rojas Soriano del PAN, Vidal Navarrete Cerda del PRI, Adolfo Camacho Esquivel del PRD, Perla Patricia Flores Suárez del PVEM, Emilio Páez González de Morena y Ángel César Zafra Urbina del PT.