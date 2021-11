Saldo blanco al momento en Operativo Todos Santos-Día de Muertos del municipio de Querétaro

El Municipio de Querétaro, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que dentro del operativo de Todos Santos-Día de Muertos con el que se ha procurado el fomento a las tradiciones y la reactivación de la economía local, pero sin descuidar las medidas de prevención sanitaria, se ha mantenido un saldo blanco gracias a la coordinación de las diferentes dependencias municipales.

El Director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, detalló que durante los días 30 y 31 de octubre se ha registrado la vistita de más de 31 mil personas a los ocho panteones municipales, en los cuales se mantienen filtros sanitarios que verificaran el uso del cubrebocas, gel antibacterial y toma de temperatura; así como el conteo de ingreso para procurar el orden dentro de estos recintos.

Recordó que los panteones municipales abrirán este 1 y 2 de noviembre en un horario de las 8:00 a las 18:00 horas y deben de tener un aforo del 50 por ciento, por lo que se insiste en recomendar el acceso de no más de 4 personas por tumba y no exceder su estancia más allá de los 45 minutos. También queda prohibido el ingreso de comida, bebidas, ni grupos de música y venta de flores, además de la recomendación de no llevar menores de edad, adultos mayores o personas en situación de riesgo por la pandemia.

Francisco Ramírez señaló que previo a la instalación de los 344 puestos de venta en vía pública, tanto en el Centro Histórico como en las inmediaciones de los panteones, se verificó que contaran con las medidas básicas de protección civil y las medidas sanitarias dispuestas en el Escenario A del Consejo Estatal de Salud, por lo que hasta el momento se han comportado a la altura de la situación y han cumplido con tales recomendaciones.

El director de la Coordinación también comentó que entre las incidencias, el domingo 31 de octubre se resguardó a un menor de edad que se había extraviado en las inmediaciones del Centro Histórico, y que pudo ser entregado unos 25 minutos después a sus familiares.

El Municipio de Querétaro reitera que seguirá aplicando las medidas que sean necesarias para cuidar la seguridad y salud de las personas en esta conmemoración de Todos Santos y Día de Muertos; pero insiste en el llamado a la población a que también tome su responsabilidad de cuidar la salud de sus familias y hacer caso a las recomendaciones de las autoridades.