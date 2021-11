Responderá UAQ a aumento al presupuesto con más proyectos sociales

Ante el anuncio por parte del gobernador, Lic. Mauricio Kuri González, de incrementar el 13 por ciento al presupuesto 2022 para la Máxima Casa de Estudios de la entidad; la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Dra. Teresa García Gasca, refrendó el compromiso de esta Institución de continuar brindando educación, servicios y proyectos con impacto social, que generen desarrollo para el estado.

En rueda de prensa, la Rectora manifestó que el objetivo del Proyecto de Fortalecimiento del Presupuesto Universitario de la UAQ es que este 13 por ciento de aumento sea sostenido a lo largo de los siguientes años, hasta conseguir en el año 2027 el “peso a peso”; lo que significaría una proporción de 50-50 por ciento entre el subsidio federal y estatal que recibe la Universidad; mismo que actualmente se ubica en una relación del 62- 38 por ciento.

“Agradecer, desde luego, la confianza del Gobernador, que nos escuchó y nos permitirá ir arrancando en este tenor; y desde luego en este compromiso de dar resultados y que nuestra UAQ sea de las pocas Universidades en México que cuenta con el apoyo de su gobierno estatal para lograr el ‘peso a peso’”, dijo.

De acuerdo con lo anunciado por el titular del Ejecutivo de Querétaro, el financiamiento estatal que será entregado a la UAQ para el ejercicio 2022 será de 935 millones 335 mil 265 pesos de subsidio ordinario y 72 millones 195 mil 700 pesos destinados para Obra e Infraestructura; lo que da un total estatal de 1 mil 7 millones 530 mil 965 pesos.

“Entre totales, federal y estatal, son 2 mil 500 millones; es un aumento global del 7 por ciento. De ingresos propios estamos conservando lo mismo de este año (425 millones 625 mil 519 pesos), porque este año tuvimos pérdida de más de 100 mdp incluso. Son 2 mil 998 mdp, con un 6.2 por ciento global”, apuntó la Dra. García Gasca.

En cuanto a los egresos de la UAQ, de Gastos de Operación se erogarán 199 millones 982 mil 823 pesos; ayudas sociales y becas 31 millones 678 mil 867 pesos; impulso al conocimiento y desarrollo institucional, 18 millones 706 mil 705 pesos; sueldos y prestaciones, 2 mil 666 millones 338 mil 415 pesos; y gasto de inversión, 81 millones 474 mil 699 pesos.

“Seguiremos haciendo gestión, teniendo pláticas con el Gobernador, presentando proyectos reales, factibles, viables, pero sobretodo de servicio y pertinentes para la sociedad; de crecimiento para la juventud, donde podamos incrementar la matrícula, incidir en los campus regionales, descentralizarnos, llevar servicios de salud; por ejemplo, tenemos el proyecto en Landa de Matamoros de tener una clínica hospital en nuestro campus y para eso seguiremos haciendo gestión independiente. Nuestros proyectos son de interés para la sociedad y lo demostramos con hechos”, manifestó la Rectora de la UAQ.

“Estamos en toda la disposición de mostrar resultados y demostrar que la Universidad es un motor de desarrollo del estado, para eso estamos, y que no somos un gasto, al contrario, somos una inversión. Si le invertimos a la educación pública en nuestro estado, Querétaro va a seguir saliendo adelante con muchos mejores resultados”, indicó.

La Dra. Teresa García Gasca reiteró que hay un importante trabajo de la administración de la UAQ para cumplir con la rendición de cuentas, la transparencia y el uso responsable de los recursos.

“No lo hemos dejado de hacer, estamos comprometido con la transparencia y completamente convenidos de la importancia de que la Universidad sea responsables con el uso de los recursos. Incluso, que generemos nuevas estrategias para blindar procedimientos financieros”, apuntó la Rectora.

Así mismo, la titular de la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, mostró su preocupación por que a nivel federal no se ha encontrado eco en las autoridades para apoyar el presupuesto de las Universidades públicas estatales.

“El presupuesto federal está en 3,75 por ciento de incremento para el 2022 para el subsistema de universidades públicas estatales; lo cual es aproximadamente 3 puntos porcentuales por debajo del índice inflacionario. Lo cual es muy grave, es uno de los incrementos más disminuidos que hemos tenido en los últimos años. Y los fondos concursables también han ido desapareciendo. Pero no se ha logrado escucha con las autoridades federales”, agregó.