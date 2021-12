¿CÓMO CUIDAR NUESTRO DINERO DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRINAS?

No es una novedad que durante los meses de diciembre y enero los gastos aumentan considerablemente, pues no faltan los motivos para dar un regalo, salir a comer y para comprar en general, por lo que no es difícil dejarnos llevar por el “espíritu navideño” y gastar más de lo que podemos.

Además en estos últimos años algunas familias han tenido que convivir con la incertidumbre económica que provocó la suspensión temporal de algunas actividades durante los periodos de confinamiento por la pandemia, con lo que las finanzas a nivel global no se encuentran en su mejor momento por eso listamos una serie de consejos que nos pueden ayudar a tener un mejor control.

Evitar las compras compulsivas

Durante estas fechas estamos rodeados de mensajes y promociones que nos incitan a gastar, por lo que antes de realizar compras debemos tomar un tiempo para analizar si lo que adquirimos cubrirá necesidades reales o simplemente responde a un impulso provocado por la mercadotecnia.

Planificar

Hacer un presupuesto es una forma de conocer con cuánto dinero disponemos, además de poder organizar nuestros gastos de acuerdo a su prioridad, con lo que seremos más conscientes de nuestras posibilidades y será más fácil evitar hacer gastos innecesarios.

Priorizar el uso de efectivo

Al usar dinero físico y dejar las tarjetas de crédito o débito en casa, podemos tener más claro de cuánto dinero disponemos y así al alcanzar nuestro límite no tendremos forma de utilizar el dinero que se destinó a otras cosas.

Aprender a usar las tarjetas de crédito

Debemos ser conscientes de que las tarjetas de crédito no son malas, tan solo son herramientas financieras que si se utilizan de forma correcta nos pueden ser de mucha utilidad para cubrir gastos elevados sin quedarnos sin liquidez inmediata. Esta modalidad de pago tan solo nos permite hacer uso, por adelantado, del dinero que ganaremos en un futuro, por lo que debemos tener presente que debemos apartar cierta cantidad de nuestros ingresos futuros para ir cubriendo la deuda.

Usar internet para ahorrar

El internet ya es una herramienta básica en la vida actual y nos ofrece mucha facilidad en cuanto al acceso a la información, por lo que podemos utilizarlo para investigar precios y ofertas. Además nos puede servir no solo para la compra de los regalos, sino también para ahorrar en los servicios diarios como el internet o la televisión pues en estas temporadas las compañías suelen ofrecer precios especiales y podemos encontrar promociones interesantes.En conclusión no es necesario aplicar todos los consejos ya que siguiendo al menos uno podremos notar beneficios en nuestras finanzas y debemos recordar que su control está en nuestras manos, así podremos seguir viviendo las fiestas decembrinas como un momento feliz y no como una época de preocupaciones.