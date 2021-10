Diputados federales del PAN buscan aumento presupuestal para la UAQ

Con el objetivo de buscar un mayor presupuesto para la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) por Querétaro se reunieron con la rectora Teresa García Gasca, así como con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo, y la presidenta de la Comisión de Educación, Tania Cruz Santos.



El diputado Felipe Fernando Macías señaló que los siete diputados federales del PAN por Querétaro buscan que el incremento al presupuesto de educación para el 2022 sea de por lo menos del 6 por ciento -de acuerdo a la inflación-, además de que es una promesa del Presidente de la República.



“Felifer” Macías afirmó que las universidades están asfixiadas y en el caso de la UAQ, sigue recibiendo recortes presupuestales a pesar de que es referente nacional en la rendición de cuentas, transparencia, así como en lo académico e investigación.



“Lo que se busca es por lo menos el 6 por ciento de incremento, que es lo correspondiente a la inflación, porque sino ya habrá deficit, si de por sí estamos con cifras muy precarias y de no alcanzar los números se estaría ahorcándose a nuestra universidad.



Felifer Macías agregó que se está muy lejos de alcanzar lo que marca la propia Ley General de Educación, ya que establece que el presupuesto para este rubro, debe ser del 8 por ciento, cuando no se alcanza ni el 4 por ciento.



El diputado federal, reiteró su compromiso, no solo con la comunidad estudiantil de la UAQ, sino con el sector educativo nacional para buscar que se le destinen los recursos necesarios a las universidades.