Alumno de derecho reclama presión de su profesor durante clase virtual

A solo una semana de iniciado el ciclo escolar universitario, un estudiante de la licenciatura en derecho no soportó la presión ejercida por su profesor durante las clases virtuales y dijo no sentirse cómodo en la clase.

“Ejerce demasiada presión y eso que apenas llevo una semana de conocerlo, y quien me conoce de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo, en serio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo”, comenta el agobiado estudiante.

Añadió que simplemente no se sentía cómodo en la clase. “Su manera de llevar la clase no me gusta, no me agrada, o sea, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace”.

Un usuario en Twitter compartió la grabación de una clase virtual en la que se observa a un estudiante de la carrera de Derecho, identificado como Alex García, reclamarle a su profesor por ejercer demasiada presión en sus clases.