Al compás de temas de Juan Gabriel, AMLO busca solución a problemas nacionales

El presidente Andrés Manuel López Obrador parece vivir otro México, donde al compás de temas musicales del gusto popular pretende solucionar los problemas desde sus tradicionales conferencias de prensa “mañaneras”.

Esta vez (una vez más), el mandatario quiso lanzar un mensaje a los medios de comunicación que desde su punto de vista lo atacan y pretenden impedir a punta de opiniones el avance de la denominada cuarta transformación.

No, no, no, yo no me resignaré… recordó López Obrador parte de la letra de la canción Déjame Vivir, del compositor michoacano, para comparar que no aflojará el paso de la 4T ante los supuestos ataques a su gobierno.

https://fb.watch/7h1Pc-gC6N/

“Ahora hay más libertades que nunca, no hay censura, hay críticas al presidente, insultos al presidente como no se veía en décadas”, según consideró y por eso pidió que le pusieran la canción de el Divo de Juárez para mandar el mensaje a los dueños de los medios de información.

Al final de la gustada canción, tanto López Obrador como otros funcionarios y la prensa que cubre las actividades presidenciales aplaudieron el momento.