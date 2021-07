La religión Católica

Connect on Linked in

Yo nací en una familia católica apostólica y romana.

Mi madre muy creyente (como decimos en México; MUY MOCHA).

Mi padre más bien poco creyente pero alineado a su mujer.

Me bautizaron en el mismo sanatorio en el que nací.

Ni un par de días habían pasado cuando ya celebraban mi bautizo.

Así como el mío fue el de mis cinco hermanos.

Los seis bautizados a las pocas horas de haber nacido.

A mi madre siempre la acompaño una monja durante sus partos, la madre Ageda.

Gracias a ella no me llamo José Antonio, como me iban a nombrar, pues el haber nacido el día de San Francisco Javier, la madre Ageda sugirió que me pusieran ese nombre.

Y eme aquí.

Me enseñaron a rezar, desde el Ave Maria hasta el Padre Nuestro y más de una vez rezábamos hincados el rosario competo.

Lo recuerdo cuando murió el papa Juan 23 y cuando asesinaron a John F. Kennedy, que mi madre quiso mucho pues era católico.

La confirmación la hice de tres años o menos, en Cuernavaca paso un obispo a dar la confirmación y mi madre aprovecho y nos confirmaron a mi hermana Pilar y a mí.

La primera comunión a los cinco años, aprovechando que la iba a hacer Pilar y que se había preparado mucho, que me compran mi uniforme y me lanzaron a mi primera comunión sin estar realmente preparado.

Aprendí a confesarme antes de aprender a pecar.

Me daba miedo la vida, el pecado, el diablo y todo el mal.

Crecí con temor a DIOS.

A los tres pues hay un solo dios pero son tres.

Los siete pecados capitales, me daban pendiente, menos el de la pereza, pues si cumplía ese, no desarrollaría los otros 6, por pereza, je je,

Recuerdo más de una Semana Santa, recorrer todo el Via Crucis, un día sí y al otro también, ya fuera en Puebla, Acapulco o San Luis Potosí.

Para nosotros la Semana Santa era obligatorio la misa y el Via Crucis.

Luego crecí y ya de adulto a partir de mis 18 años me empecé a cuestionar todo.

La última vez que me confesé fue el día de mi boda.

De penitencia, el Padre Jesuita; Luis, me pidió que en mi luna de miel pasara a las iglesias que viera y le pidiera a Dios me diera fe y a ver si así la recuperaba.

Algo habré hecho mal pues aunque fui a muchas iglesias entre otras a Noterdame en Paris y pedí que me llegara una vez más la fe, nunca me llegó.

Ya con el tiempo y con mis hijos creciendo; de plano me reconocí como lo que soy: AGNOSTICO.

El dudar de la existencia de Dios me hace agnóstico.

No sé si Dios existe, lo que si me queda claro es que de existir Dios, este no se parece nada al que nos enseñan en la religión judía, católica o Musulmana.

De existir debe de ser algo muy distinto.

De todos modos con tantos años de tanta misa y religión que viví, tengo en mi vocabulario muchas frases que sigo usando y que me señalan con muy creyente y nada agnóstico.

Como por ejemplo digo mucho: Gracias a Dios, Dios mediante.

Por supuesto digo: Que Dios te bendiga, y muchas más.

Lo que es verdad es que gracias a mi formación religiosa, cuento con muchos valores y principios que me hacen al final ser un hombre de bien.

Por lo que le doy: Gracias a DIOS por todas sus bendiciones.

No está mal para un agnóstico.