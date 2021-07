La histórica protesta civil en Cuba contra el régimen dictatorial

Print This Post

Desde el fin de semana, Cuba vive una histórica protesta civil en busca de libertad tras décadas de un régimen dictatorial, a lo que el presidente Miguel Díaz-Canel ha respondido con un llamado a sus seguidores a enfrentar a los manifestantes.

Desde hace más de 60 años, la isla no era protagonista de una manifestación civil, pero ahora los ciudadanos cubanos se han expresado en una veintena de poblados y ciudades a lo largo y ancho del país al grito de “libertad” y “abajo la dictadura”.

Las protestas se iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, y desde entonces se extendieron como chispa en polvorín por todo el país, reportaron medios locales.

“Esto es por la libertad del pueblo, ya no aguantamos más. No tenemos miedo. Queremos un cambio, no queremos más dictadura”, dijo en diálogo telefónico con BBC Mundo una manifestante en San Antonio de los Baños.

Alejandro, que participó en la protesta en Pinar del Río, le contó a BBC Mundo que la protesta en su provincia se inició tras ver en redes sociales lo que estaba pasando en San Antonio de los Baños.

“No hay comida, no hay medicinas, no hay libertad. No nos dejan vivir. Ya nos cansamos”, agregó el desesperado manifestante.

Tras la convocatoria del mandatario cubano se reportaron contra-manifestaciones en algunas provincias.

BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa Internacional, la única institución del gobierno autorizada a dar declaraciones a medios extranjeros para conocer su posición, pero no tuvo respuesta inmediata.

La periodista Yoani Sánchez ha dado cuenta de los hechos ocurridos en Cuba a través de su cuenta de Twitter.