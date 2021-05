Por el Fairway

Connect on Linked in

El golf y la cortesía

Al llegar a mi primera clase de golf en el campo, sentí una gran desilusión al enterarme que no pegaría un solo tiro, es más me dijo el maestro que no era necesario que llevara mi equipo, tenía nueve años y no me imaginaba que ese día aprendería algo que me duraría para toda la vida.

El maestro me explico que el golf es un jugo de caballeros y sin importar nuestro nivel de juego, nuestro comportamiento en el campo debe de ser impecable.

Es por eso que a continuación te menciono algunos puntos que aprendí aquel día y que seguramente te servirán para tener una mejor convivencia con toda la gente dentro del campo de golf.

-Dar el paso al grupo de atrás:

Si sentimos que nuestro ritmo de juego es lento y estamos haciendo esperar al grupo de atrás, lo correcto es darles el paso para que ellos puedan continuar el recorrido a su ritmo

-Arreglar divots

El “divot” es el hoyo que deja la pelota al impactarse con el Green, cada quien es responsable de arreglar su propio “divot” para que el Green se pueda recuperar rápidamente del impacto y que no queden hoyos que puedan afectar a otros jugadores.

-Pisar la línea

Al estar en el Green, entre nuestra bola y el hoyo existe una línea imaginaria por donde la bola tiene que pasar para meterse al hoyo, debemos procurar nunca pisar nuestra línea o la de otro jugador ya que el peso de nuestro cuerpo provoca una ligera hendidura en el camino que puede hacer que nuestra bola se desvíe de su trayecto hacia el hoyo.

-Arreglar la trampa:

Pocas cosas dan más coraje en el campo de golf que llegar a una trampa de arena y que tu bola esté metida en la huella de una pisada, para evitar esto antes de salir de la trampa después de ejecutar nuestro tiro debemos de reparar los rastros que hemos dejado en la misma.

-Marcar la bola en el Green

Cuando lleguemos al Green debemos de marcar nuestra bola, no solamente para limpiarla sino también para no distraer y estorbar a nuestros compañeros de juego con nuestra pelota

-Ruido en el swing

Debemos de intentar mantener silencio durante el golpe de otro jugador, ya que el ruido puede distraer su enfoque y provocar una falla

Espero que estos sencillos consejos te sirvan para disfrutar más el juego y evitarte algunos problemas en el camino

Recuerda: No importa cuánto tires, sino como lo haces.