Misiones y vuelos espaciales

Por Juan Jesús Reséndiz Luna.

¿Qué misiones se están realizando en este año y cuáles son las futuras misiones para la humanidad?

Todos los años se hacen misiones espaciales para poder entrar y conocer el gran mar por explorar y resolver misterios del profundo espacio. Este año no es la excepción para conocer a través de las importantes misiones espaciales.

Lo que se considera una misión espacial es recaudar datos científicos puede provenir de miembros de la comunidad científica que estén interesados ​​en aspectos particulares de ciertos cuerpos del sistema solar, puede provenir de un individuo o grupo, como un equipo de navegación, que conoce una oportunidad única acercándose desde un punto de vista astronómico. A medida que un proyecto madura, el esfuerzo generalmente pasa por estas diferentes fases:

Pre-Fase A. Estudio Conceptual.

Fase A. Análisis preliminar.

Fase B. Definición.

Fase C/D. Diseño y Desarrollo.

Fase E. Fase de operaciones.

Misiones más destacadas en la pase de operaciones:

El “rover Perseverance” de la NASA. El 30 de junio de 2020 despegó de la tierra y aterrizó dentro del “cráter Jezero” del Planeta Rojo el 18 de febrero de 2021. La principal función del sucesor del “rover Curiosity” buscará evidencia de vida microbiana pasada y recolectará varias docenas de muestras para el futuro regreso a la Tierra, entre otras tareas. Las más destacadas son sacar datos meteorológicos de Marte, producir oxígeno, tomar más evidencia fotográfica, mapear las capas de los elementos que existen, perforar rocas para el análisis de sus minerales. Una herramienta adicional es un dron llamado “Ingenuity”, fue primera aeronave que voló de forma controlada en otro planeta, esta es una misión independiente, además de capturar imágenes en alta resolución desde ángulos inéditos, servirá como referencia para futuros proyectos.

“OSIRIS-REx” de la NASA. Después de 5 años de viaje está de regreso con una gran cantidad de rocas y polvo del asteroide “Bennu”. El lunes 10 de mayo del 2021 la nave espacial encendió sus motores principales a toda velocidad durante siete minutos. Este encendido empujó a la nave espacial lejos del asteroide a casi 1,000 km/h, poniéndolo en un crucero de 2,5 años hacia la Tierra. Para realizar el plan plurianual de la misión, una docena de ingenieros de navegación hicieron cálculos y escribieron un código de computadora para instruir a la nave espacial cuándo y cómo alejarse de Bennu.

Misión más destacada en la fase C/D:

El telescopio espacial “James Webb” será un gran telescopio infrarrojo con un espejo primario de aproximadamente 6,5 metros de diámetro. Este se lanzará en un cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa en 2021. El telescopio espacial estará al servicio de miles de astrónomos en todo el mundo. Estudiará todas las fases de la historia del universo, desde los primeros destellos luminosos después del “Big Bang”, la formación de sistemas solares capaces de sustentar la vida en planetas como la Tierra, hasta la evolución de nuestro propio sistema solar. Las innovaciones de este proyecto es un espejo primario hecho de 18 segmentos separados que se despliegan y se ajustan a la forma después del lanzamiento. Los espejos están hechos de berilio ultraligero. La característica más importante de Webb es un parasol de cinco capas del tamaño de una cancha de tenis que atenúa el calor del sol más de un millón de veces. Los cuatro instrumentos del telescopio, cámaras y espectrómetros, tienen detectores que pueden registrar señales extremadamente débiles.El valor de las misiones y vuelos espaciales es poder adquirir conocimiento y compartirlo con la humanidad, aclarando más hipótesis planteadas por científicos para poder colonizar en un futuro otros cuerpos celestes por ejemplo la luna y Marte (primeros pasos la misión “Artemis 1”, junio 2021). Para llegar a realizar estas misiones se necesitan cohetes seguros con mayor eficiencia y no tener problemas de un reingreso no controlado como el cohete Chino “Long March 5B” de hace unas semanas. Al mismo tiempo sean más económicos y lo más importante es que se utilicen más de una vez para no contaminar al ecosistema ya que la mayoría cae en el mar. Otro punto importante es no dejar más basura espacial en la órbita del planeta ya que puede ocasionar problemas en el futuro. Innovaciones y proyectos ya se están diseñando y desarrollando para poder evitar estos problemas, la falta de promoción e iniciativas por parte de la comunidad hace que algunos proyectos paren. Por eso como comunidad se debe de promocionar y difundir este tipo de información para que asociaciones puedan apoyar las misiones y más jóvenes se interesen para poder participar tomando decisiones para un futuro sustentable.

The process of deploying, moving, expanding and unfurling all of Webb’s many movable pieces. NASA/Chris Gunn.

Perseverance stares back at the Ingenuity helicopter. NASA/JPL-Caltech/MSSS/Seán Doran.

