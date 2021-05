Angie el rostro invisible

Miguel Córdova, también conocido como ‘Angie’ fue buscado por su familia durante siete años, con 9 hermanos y 13 tíos su misteriosa desaparición a los seis años nos deja más dudas que respuestas.

Cuando era apenas un niño decidió huir de Olcuatitán (Tabasco), deambuló por varias ciudades hasta llegar al que sería su hogar. La ballena que sostenía las vías arriba del Metro Olivos, y que al perecer el 3 de mayo pasado robaría toda su tranquilidad y lo pondría en peligro.

Luego de una entrevista donde reflejaba su sensatez y sentido común, ‘Angie’ se volvió viral de inmediato y no tardó en llegarle apoyo de varios sectores, cuando sus familiares en Tabasco lo “reencontraron” llamaron al canal para que les ayudara a saber su paradero.

Los vecinos de Tláhuac incluso le pedían que se quedara en su casa, le ofrecían comida y lo incitaban a comenzar una nueva vida, sin embargo, él rechazaba todo, pero, ¿por qué?

Entre rumores y declaraciones de todos sus parientes, destacan mucha pobreza e incertidumbre, algunos declararon que él se fue por problemas con su padre, con sus hermanos y hasta con el crimen organizado, otros indicaron que a parte de su familia les convenía que él estuviera muerto para evitar licitaciones de propiedades.

Antes de aceptar la ayuda ‘Angie’ dijo: “Yo soy feliz con cinco pesos, yo con eso hago maravillas. Un peso de tortilla, un peso de chilito. Y no es maldad si me acerco a alguna cocina y les pido que me regalen un poquito de sal y, si me dan un limón, me hago dos tacos. Me sobran dos pesos para comprarme un Tang [refresco en polvo] y pido agua en las gasolineras y me hago un refresco. Y me siento feliz. La tristeza la llevo por dentro, hay cosas que no se olvidan”

Su hermano al saber que no le interesaba regresar, le pidió únicamente que le llamara a su madre para que le indicara que estaba bien, en 2015, su familia recibió el cuerpo desmembrado de un joven con el mismo tatuaje que ‘Angie’, la Fiscalía de Tabasco investiga lo sucedido.

Mientras tanto ‘Angie’ deambula en el anonimato escondiéndose de nadie y siendo invisible.

"Era una desesperación de los niños y de la gente que gritaba cuando se vino abajo" el #MetroCDMX. Esta semana Miguel, o Angie como le gusta que le digan, nos robó el corazón con su relato sobre la tragedia del @MetroCDMX pic.twitter.com/Da2iI1WWLL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 9, 2021

Con información de El País.

