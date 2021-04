Las dos canciones más vendidas de los BEATLES son: HELP y YESTERDAY.

Unos genios sin duda. Sobre todo analizar la edad que tenían cuando escribieron esas canciones.

Todos estamos necesitando de AYUDA.

Con los años nos volvemos más consientes de la necesidad que tenemos y agradecemos toda la AYUDA que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas.

Recordando mis días de ayer (YESTERDAY), saco como conclusión que ABRIL para mi es el mes del amor.

Help; I need somebody, not just anybody, I need somebody to love.

En mi juventud estuve enamorado de tres amigas que nacieron en abril.

Una el 14 (que ya se nos adelanto), otra el 19 (que acaba de enviudar) y otra 28 de abril que es una abuela muy feliz.

Además me case hace ya 37 años un 28 de abril de 1984.

Siempre he recibido mucha AYUDA en este mes de abril.

Mi hermana mayor tuvo a su hija el 9 de abril y para el 28 de abril de 1984, me llevo al altar (Pues mi madre ya había muerto) y la verdad estaba espectacular, a pesar de que 19 días antes acababa de dar a luz.

Por eso he sacado la conclusión que para mí: ABRIL es el mes del AMOR.

Soy un afortunado pues encontré a la mujer de mi vida y hace 37 años que vivimos felices, juntos.

Hemos formado una buena familia y la vida nos ha tratado bien.

Soy un bicho raro, pues mi mujer sabe de todas mis frustraciones y todos mis sueños confusos.

Quizás es por eso también me gusta enero y febrero.

Al ser una persona abierta, mucha gente sabe de mi vida, más de lo normal.

Es por eso por ser extrovertido que:

Me critican a mí, por mis pensamientos y perdonan a los que tienen en casa.

Necesitan AYUDA.

Nadie es perfecto, yo tengo muchísimos defectos, es por eso que pido AYUDA.

Agradezco mucho a la suerte que he tenido con mi mujer, agradezco mucho la comunicación siempre clara, abierta y sin tapujos que hemos tenido.

Ella me conoce a mi mejor de lo que yo mismo me conozco.

Soy en afortunado que además vivo enamorado, sobre todo en este mi mes del amor.

¿Ayuda? Todos necesitamos, todos la pedimos y todos la recibimos y debemos por eso ser muy agradecidos.

SEAN FELICES Y cuando lo necesiten no duden y pidan: AYUDA.